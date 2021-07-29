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У Ахтема Сеитаблаева в оккупированном Крыму умерла мама Субие Налбандова

В оккупированном Россией Крыму скончалась мать украинского актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева Субие Налбандова. Ей было 83 года. Об этом на своей странице в Faceboоk сообщил вечером 29 июля глава Меджлиса крымскотатарского народа
Рефат Чубаров.

"Сегодня крымскотатарский народ потерял писательницу, педагога, актрису, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской программы. От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования Ахтему Сеитаблаеву в связи с невосполнимой потерей матери, а также всем родным, близким и коллегам Субие ханум Налбандовой. Светлая и добрая память о Субие ханум Налбандовой всегда будет сохраняться крымскотатарским народом", – написал Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4084544544974002

Контекст:

Субие Налбандова родилась 24 апреля 1938 года в Крыму. Маленькой девочкой вместе с семьей пережила депортацию 1944 года. До 1955 года их удерживали в спецпоселении в Марийской АССР. После семья попала в Таджикистан. Она окончила Ленинабадское училище и поступила в Ташкентский театральный институт.

В 1990 году мама Сеитаблаева вернулась в Крым. где преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры. Два года спустя создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую программу "Мерабан'из, балалар" на телеканале "Крым".

Сеитаблаев родился 11 декабря 1972 года в Узбекистане. Окончил отделение режиссуры и драматургии Киевского университета театра, кино и телевидения, играл в киевском Театре драмы и комедии на Левом берегу.

Он сыграл более чем в 25 фильмах и сериалах. В частности, исполнил главную роль в фильме Наримана Алиева "Домой", который принял участие в конкурсной программе 72-го Каннского международного кинофестиваля и получил гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля.

Наиболее известные ленты режиссера Сеитаблаева – "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги". В 2019 году состоялась премьера полнометражных фильмов "Захар Беркут" и "Номера" по пьесе Олега Сенцова.

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