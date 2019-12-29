29 декабря пройдет обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками. Трансляция

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После встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря. Террористы "ДНР" также заявляли, что дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Обмен запланирован в пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области. По информации телеканала "112 Украина", обмен должен состояться в 11.00, при этом его могут и перенести на 12.00. По решению командования операции Объединенных сил, КПВВ сегодня закрыт.