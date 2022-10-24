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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Азовсталь", предательство, плен, "Лефортово", когда закончится война. Интервью Гордона с начштаба "Азова" Кротевичем. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с начальником штаба полка "Азов" майором Богданом Кротевичем (позывной Тавр).

Во время интервью Кротевич говорил об участии в Революции достоинства, о Крыме, о своих ощущениях 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, об обороне Мариуполя и "Азовстали" и командире полка "Азов" Денисе Прокопенко.

Командир "Азова", как отметил Кротевич, – уникальный человек.

"Я таких людей не видел. Редис – это абсолютно стечение планет. Я не знаю, как так произошло, что такой человек появился. Это что-то нереальное. Он абсолютно самоотвержен, полностью беспокоится за каждого бойца. Каждый боец может к нему прийти рассказать о любой проблеме. Такого доверия, как имеет Редис у своих солдат, нет ни у кого в мире – я уверен в этом на 100%. Я не люблю стопроцентные гарантии давать, но тут я дам гарантию. Абсолютно человек полностью боевой, полностью военный, полностью патриот. И то, как он любит личный состав, так его и личный состав на самом деле любит", – рассказал он.

Тавр также говорил об условиях пребывания в плену в российском "Лефортово" и обмене пленными, в результате которого его освободили, о захвате Херсона и Мариуполя, а также рассказал, почему с военной точки зрения операция по вторжению России в Украину "просто дебильная".

На вопрос, как получилось, что россияне так быстро оказались в Херсоне и в Мариуполе, Кротевич сказал: "Это либо государственная измена, либо это преступная халатность. Я для себя думаю, что это все-таки преступная халатность и ошибки командования, которое за это отвечало".

Контекст:

Кротевичу 29 лет. Военнослужащий, как он сам рассказал, родился в Измаиле Одесской области, но его родной город – Симферополь. "Крым. Реалии" сообщает, что семья Кротевича жила в Крыму с 1989 года (сестре военнослужащего Сандре в детстве нужно было лечение от астмы).

В детстве Тавр увлекался рисованием, учился в Симферопольской школе искусств, учил английский и немецкий языки. Окончив школу, Кротевич поступил в Академию водного транспорта и переехал в Киев. В 2013-м принимал участие в Революции достоинства, потом пошел на фронт защищать государство. В полку "Азов" – с 2014 года, в академии обучение завершил уже заочно.

Теги: Крым, Симферополь, Херсон, Мариуполь, плен, Азовсталь, Измаил, госизмена, война России против Украины, обмен пленными, Лефортово, Богдан Кротевич
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