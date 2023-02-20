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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Байден в Киеве, Путин в истерике, ловушка для оккупантов. Стрим Гордона. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Эфир посвящен неанонсированному приезду в Украину президента США Джо Байдена.

Во время стрима Гордон будет комментировать приезд Байдена в Киев и значение этого визита, возможную реакцию на него президента России Владимира Путина, ситуацию на фронте и возможную подготовку оккупантов к ракетным атакам в конце недели.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. 

После совместной с Зеленским пресс-конференции Байден покинул Украину.

Это первый визит Байдена в Киеве в должности президента. Он шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента, напомнил CNN. Его последний визит в Украину был в январе 2017 года, за несколько дней до ухода с поста.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Джо Байден, Владимир Зеленский, война России против Украины
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