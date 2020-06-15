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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Бои за Иловайск и Дебальцево, убийство экс-главаря "ЛНР" Болотова, предательство. Интервью Гордона с Петрулевичем и Животовым. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с экс-главой управления Службы безопасности Украины в Луганской области генерал-майором Александром Петрулевичем и его бывшим заместителем Олегом Животовым. Программу записали 1 июня. Во время интервью Петрулевич и Животов говорили о конфликте на Донбассе, захвате Луганского управления СБУ в 2014 году, боях за Иловайск и Дебальцево, убийстве бывшего главаря боевиков "ЛНР" Валерия Болотова, о предательстве в СБУ и армии, а также об интервью Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Крыма Натальей Поклонской.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Петрулевич родился в Донецке. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).

В 2005–2006 годах работал начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.

Животов родился в Харькове. Окончил Харьковское высшее военное авиационно-инженерное училище и Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. 10 лет проработал в военной прокуратуре, затем – в Главном следственном управлении СБУ. В марте – апреле 2014 года был первым заместителем начальника управления СБУ в Луганской области.

Теги: Дмитрий Гордон, Александр Петрулевич, Олег Животов
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