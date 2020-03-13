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Видео: Shuster online / YouTube

Чем угрожает Украине путинская конституция. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

13 марта в 21.00 на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online начнется программа "Свобода слова Савика Шустера". Тема обсуждения: "Путинская конституция: угрозы для Украины". Среди гостей ток-шоу – экс-президент Украины Леонид Кравчук, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук. Зрителей в студии не будет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.

20 января президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. В соответствии с утвержденными 11 февраля поправками, Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Конституция, Савик Шустер, Михаил Саакашвили, Святослав Вакарчук, Алексей Резников, свобода слова, Дмитрий Кулеба, ток-шоу, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера
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