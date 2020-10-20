Черновецкий, Кличко, Зеленский, Порошенко, Смешко, будущее Киева. Интервью Гордона с Омельченко. Трансляция

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Омельченко родился в 1938 году в Винницкой области. Окончил Киевский инженерно-строительный институт (специальность – производство строительных изделий и конструкций) и Киевский институт народного хозяйства (специальность – планирование промышленности).

В 1960–1980-х годах работал в Домостроительном комбинате №1 в Киеве, где прошел путь от мастера до директора завода. Затем работал на руководящих должностях в "Главкиевгорстрое" (сейчас называется "Киевгорстрой") и Госстрое УССР.

В 1994–1996 годах был заместителем главы Киевской городской государственной администрации, а затем в течение 10 лет возглавлял ее. Политик дважды избирался мэром Киева (в 1999-м и 2002 годах), потом еще несколько раз баллотировался на эту должность. Омельченко был депутатом Верховной Рады VI созыва, входил во фракцию Блока "Наша Украина – Народная самооборона", но в 2011 году вышел из нее. С 2014 года – депутат Киевсовета.

На выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, Омельченко вновь баллотируется на должность столичного градоначальника.

Омельченко – кандидат технических наук. В 2011 году за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в социально-экономическом и культурном развитии столицы политик был удостоен звания Героя Украины.