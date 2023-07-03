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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Договор Путина и Пригожина, явочный ресторан, скандал в Госдепе, ВИП-двойник. Интервью Бацман с Пономаревым. Видео

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бывшим депутатом Госдумы РФ, российским оппозиционером и украинским гражданином Ильей Пономаревым, публично представляющим легион "Свобода России".

Во время интервью Пономарев говорил о:

  • мятеже главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его результатах;
  • том, почему Пригожин не снес президента страны-агрессора РФ Владимира Путина: "Это договорной матч. Путин был в курсе путча";
  • том, что общего между Пригожиным и Дмитрием Медведевым, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ;
  • том, зачем Путин и Пригожин втянули в историю с мятежом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко;
  • предательстве заместителя командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина и предстоящей зачистке в РФ;
  • том, что будет с Пригожиным после того, как Путин "каким-то мистическим образом его переиграл";
  • том, есть ли у Путина двойники и почему в Дагестане он пошел в толпу людей;
  • том, как российские элиты реагируют на происходящее в стране, способны ли они убрать Путина и при каких условиях может смениться власть в РФ;
  • роли бизнесмена, акционера банка "Россия" Юрий Ковальчука: "Он и самый близкий друг Путина и гарант сохранения денег";
  • угрозе применения ядерного оружия из Беларуси и вероятности взрыва на ЗАЭС: "Путин воспринимает это так: "Америка не в состоянии ответить за базар".

Пономарев родился в 1975 году в Москве. Учился на физическом факультете Московского государственного университета, но обучение не окончил – ушел на четвертом курсе. В 2001 году получил высшее образование в Российском государственном социальном университете.

В 16 лет Пономарев вместе с другом создал компанию "Русспрофи", которая занималась компьютеризацией предприятий. Позже она влилась в российско-американское предприятие International Network Connections. В 1990-х – начале 2000-х работал в международной нефтесервисной компании Schlumberger в Москве, в компании Михаила Ходорковского ЮКОС, в IT-компании IBS. 

В 2002–2007 годах был членом Коммунистической партии РФ. Дважды – в 2007-м и 2011 году – избирался депутатом Госдумы по спискам партии "Справедливая Россия" (российские СМИ называют эту политсилу провластной).

В 2011–2012 годах участвовал в антиправительственных протестах в РФ.

Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину.

В 2015 году в России против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата

В 2019 году бизнесмен получил украинское гражданство.

После полномасштабного вторжения России в Украину Пономарев основал медиапроект "Утро февраля", куда входят одноименный YouTube-канал, сайт и несколько Telegram-каналов.

Теги: Россия, Украина, Илья Пономарев, Алеся Бацман, война России против Украины
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