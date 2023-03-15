Доверие к Зеленскому, Путин, россияне сбили беспилотник США, вагнеровцы на Pornhub. Стрим Бацман. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время стрима Бацман будет анализировать главные события последних дней и отвечать на вопросы зрителей.

Среди прочего, журналистка планирует обсудить последние опросы общественного мнения, в том числе о доверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим институтам власти, инцидент с американским беспилотником, который был сбит российским Су-27, скандал с Киево-Печерском лаврой, дальнейшие шаги президента России Владимира Путина и другое.

Бацман запустила программу в июле 2022 года, она периодически выходит по вторникам или средам.