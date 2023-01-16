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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Истерика Путина, заявление Илларионова, Пригожин, перелом на фронте. Интервью Гордона с Евгением Киселевым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским телеведущим Евгением Киселевым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Киселев говорил о:

  • ситуации на фронте и боях за Соледар Донецкой области;
  • перестановках в высшем военном руководстве России;
  • российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине и о том, как его начали "отодвигать";
  • мобилизации в России;
  • недавних заявлениях бывшего советника президента России Андрея Илларионова, что Кремль готовит новый этап войны, более масштабный;
  • президенте России Владимире Путине и его истериках.

"Путин не отдает себе отчет, в какой ситуации он оказался. Он орет на подчиненных, которые пытаются ему возражать", – сказал во время интервью журналист. 

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".

В апреле 2022 года минюст РФ включил Киселева в список "лиц, которые выполняют функции иностранного агента". В июле стало известно, что в РФ его объявили в розыск. По какому делу, не уточнялось.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Донецкая область, Андрей Илларионов, Евгений Киселев, мобилизация, Соледар, война России против Украины, Евгений Пригожин
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