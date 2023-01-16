Истерика Путина, заявление Илларионова, Пригожин, перелом на фронте. Интервью Гордона с Евгением Киселевым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Киселев говорил о:

ситуации на фронте и боях за Соледар Донецкой области;

перестановках в высшем военном руководстве России;

российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине и о том, как его начали "отодвигать";

мобилизации в России;

недавних заявлениях бывшего советника президента России Андрея Илларионова, что Кремль готовит новый этап войны, более масштабный;

президенте России Владимире Путине и его истериках.

"Путин не отдает себе отчет, в какой ситуации он оказался. Он орет на подчиненных, которые пытаются ему возражать", – сказал во время интервью журналист.

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".

В апреле 2022 года минюст РФ включил Киселева в список "лиц, которые выполняют функции иностранного агента". В июле стало известно, что в РФ его объявили в розыск. По какому делу, не уточнялось.