Итоги саммита НАТО, Эрдоган "кинул" Путина, куда теперь пойдет Пригожин, кто после Путина. Стрим Гордона с Невзоровым. Трансляция

Во время стрима основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Невзоров будут обсуждать:

итоги саммита НАТО для Украины;

почему президент Турции Реджеп Эрдоган отпустил азовцев в Украину;

будущее признанной международной преступной организацией российской частной военной компании "Вагнер", которая участвовала в мятеже в России, и ее основателя Евгения Пригожина;

кто станет президентом России после Владимира Путина и многое другое.

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 90-х вел авторские программы на ОРТ.

Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.

В начале июня 2022 года стало известно, что Невзоров и его супруга получили украинское гражданство.