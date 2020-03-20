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Видео: Shuster online / YouTube

Как правительство защищает украинцев от коронавируса. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

20 марта в 21.00 на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online начнется программа "Свобода слова Савика Шустера". Тема обсуждения: "Коронавирус: Какие меры принимает правительство для защиты обычных украинцев?" Среди гостей ток-шоу – министр финансов Украины Игорь Уманский, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив, заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, мэр Киева Виталий Кличко. Программа проходит без зрителей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В Украине по состоянию на 20 марта подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.

Теги: Виталий Кличко, Савик Шустер, Игорь Уманский, свобода слова, Юлия Ковалив, ток-шоу, Екатерина Рожкова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, Виктор Ляшко, коронавирус
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