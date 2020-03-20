Как правительство защищает украинцев от коронавируса. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Видео: Shuster online / YouTube

В Украине по состоянию на 20 марта подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.