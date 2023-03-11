Лукашенко обозвал Зеленского, наступление Украины, грузинский Майдан, признание Трампа. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк говорили о:

боях с российскими оккупантами и готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины ;

; причинах истерики белорусского диктатора Александра Лукашенко и его оскорблениях в адрес украинского президента Владимира Зеленского;

протестах в Грузии и том, могут ли они привести к смене власти;

взрывах на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2";

том, когда разрушится экономика России и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.