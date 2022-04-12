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Видео: Open Ukraine / YouTube

Международная поддержка Украины и санкции против РФ. Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Трансляция

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12 апреля Киевский форум по безопасности продолжает серию онлайн-встреч "Борьба за Украину", посвященных обороне страны от российской агрессии, а также мировому взаимодействию в поддержку Украины, с участием всемирно известных политиков и экспертов.

Трансляция ведется в YouTube, а также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка в Facebook.

Участники встречи:

  • генерал США в отставке Дэвид Петреус, директор ЦРУ (2011–2012), командующий Центральным командованием США (2008–2010), бывший командующий силами США и НАТО в Ираке и Афганистане;
  • посол Дэниел Фрид, помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council;
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014–2016), председатель Киевского форума по безопасности;
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Контекст:

Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. 

Теги: Арсений Яценюк, трансляция, война России против Украины, Киевский форум по безопасности
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