Мобилизация в России, как Путин издевался над женой и хотел убить бизнесмена Бородина. Интервью Гордона с Пугачевым. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Пугачев говорил о:

мобилизации в России, которую утром объявил Путин, и как она повлияет на ход войны с Украиной;

реакции российского общества на мобилизацию и том, спровоцирует ли она протесты;

ядерном оружие и том, сможет ли его применить Россия, если Украина продолжит освобождать свои территории;

начале третьей мировой войны;

самом близком человеке для Путина;

российском бизнесмене, бывшем президенте "Банка Москвы" Андрее Бородине и том, как Путин хотел его убить;

Андрее Бородине и том, как Путин хотел его убить; издевательствах Путина над бывшей женой Людмилой Путиной;

окончании войны и том, чем закончит Путин.

"Какое у меня впечатление от речи Путина? Я увидел человека, который устал от жизни, – сказал во время интервью бизнесмен. – Сегодня он открыл третий фронт – начал войну против российского народа".

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, в том числе Университет методологии знания в Москве. По образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет власти РФ в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.