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Видео: Shuster online / YouTube

Новый Кабмин Украины и что он будет исправлять. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

6 марта в 21.00 на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online начнется программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее темой станет избрание нового Кабинета Министров Украины и вопрос, что он будет исправлять. Среди гостей ток-шоу – премьер-министр Денис Шмыгаль, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, вице-премьер-министр Алексей Резников, министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский, министр социальной политики Марина Лазебная.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Арсений Яценюк, Игорь Уманский, Алексей Резников, трансляция, ток-шоу, Денис Шмыгаль, Кабмин, Свобода слова Савика Шустера, Илья Емец, Марина Лазебная
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