О чем договорился ночью на кухне у Путина. Секрет шкафа Путина. Интервью Бацман с Пугачевым. Видео

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Во время интервью Пугачев говорил о:

том, как Украина стала "занозой в сердце" президента РФ Владимира Путина и почему он хочет захватить ее любой ценой: "[Куму Путина Виктору] Медведчуку давали деньги, чтобы он сделал так, чтобы Украина любила Путина. 24 февраля Путин решил проверить, любит ли его Украина";

жадности Путина: " Ювелирный набор на подарок [жене Путина] Людмиле, который я передал, он дарить не стал. Посчитал, что это для нее слишком ";

"; том, как распродавали российскую армию и сколько денег разворовали на этом;

видении победы Украины и отношении к этому среди российских элит и правозащитников;

вероятности применения ядерного оружия;

возможности военного переворота в РФ;

российской пропаганде, самоцензуре и том, как Путин коррумпировал директоров федеральных каналов;

условиях, при которых НАТО решится вступить в войну.

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, по образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.