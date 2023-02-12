ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

О чем договорился ночью на кухне у Путина. Секрет шкафа Путина. Интервью Бацман с Пугачевым. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бывшим российским банкиром, бывшим другом президента РФ Владимира Путина Сергеем Пугачевым, который сейчас живет во Франции.

Во время интервью Пугачев говорил о:

  • том, как Украина стала "занозой в сердце" президента РФ Владимира Путина и почему он хочет захватить ее любой ценой: "[Куму Путина Виктору] Медведчуку давали деньги, чтобы он сделал так, чтобы Украина любила Путина. 24 февраля Путин решил проверить, любит ли его Украина";
  • жадности Путина: "Ювелирный набор на подарок [жене Путина] Людмиле, который я передал, он дарить не стал. Посчитал, что это для нее слишком";
  • том, как распродавали российскую армию и сколько денег разворовали на этом;
  • видении победы Украины и отношении к этому среди российских элит и правозащитников;
  • вероятности применения ядерного оружия;
  • возможности военного переворота в РФ;
  • российской пропаганде, самоцензуре и том, как Путин коррумпировал директоров федеральных каналов;
  • условиях, при которых НАТО решится вступить в войну.

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, по образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Виктор Медведчук, НАТО, оружие, Франция, война, бизнес, пропаганда, Алеся Бацман, деньги, Европа, война России против Украины, Людмила Путина, Сергей Пугачев, активы, интервью, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек G
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека G
Дмитрий ГОРДОН
  "Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты". Полный текст выступления Зеленского в парламенте Великобритании
  "Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты". Полный текст выступления Зеленского в парламенте Великобритании
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 