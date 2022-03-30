Облучение Путина, русский фашизм, победа Украины. Интервью Гордона с Невзоровым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темою интервью стало нападение России на Украину.

В беседе с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном Невзоров говорил о том, почему, по его мнению, президент РФ Владимир Путин развязал войну в Украине и чем она закончится, о будущем Украины и России, о героизме украинцев, о том, почему россияне не выходят протестовать, а также об уголовном деле, которое против него открыли в России.

"Будет ли Украине хорошо? Да. Я с уверенностью могу сказать, что Украина в течение долгого времени будет самой популярной страной мира. Она ею уже стала, потому что ты там сидишь и не понимаешь, до какой степени единодушен мир в понимании вашей трагедии и в преклонении перед вашим мужеством. Это тотально. Украина признается свободной страной, свободной безупречно. И вместе с тем в ней есть то, чего нет ни в каких Голландиях, – есть мужество. Подозреваю, оно и в Голландии есть, но она далековато от России и туда еще не прилетала ни одна путинская ракета. Прилетит – эти штуки мгновенно мобилизуют мужество", – сказал Невзоров.

Невзоров родился в 1958 года в Санкт-Петербурге. По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал").

В 90-х вел авторские программы на ОРТ, снял два фильма (документальный и художественный) о первой чеченской войне, выпустил книгу о современной российской политике "Поле чести". Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России.