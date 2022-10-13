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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Обстрелы Украины оккупантами, наступление из Беларуси, бои за Херсон, ответ США на ядерные угрозы. "Гордон по четвергам". Трансляция

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На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется программа "Гордон по четвергам".

Во время эфиров журналист отвечает на вопросы зрителей. 

Гордон запустил программу в мае 2019 года, она периодически выходит по четвергам.

Теги: Дмитрий Гордон, война России против Украины
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