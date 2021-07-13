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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Отравление, русская революция, встреча с Путиным, Навальный, Соловьев. Интервью Гордона с Дмитрием Быковым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским писателем и поэтом Дмитрием Быковым.

Во время интервью Быков говорил о ситуации в РФ и Беларуси, российской оппозиции и о том, возможен ли Майдан в России, о своем отравлении, отношении к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, вероятной смене власти в РФ, будущем президента РФ Владимира Путина, российских пропагандистах, в том числе о Владимире Соловьеве, а также о своем творчестве и семье.

Быков дал интервью Гордону накануне своего творческого вечера в Киеве. Он состоится 25 июля в кинотеатре "Киевская Русь".

Быков родился в 1967 году в Москве. Стихи начал писать в шесть лет. Учился на факультете журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1987–1989 годах служил в армии.

С 1980-х печатается в СМИ. Как журналист и критик сотрудничал с "Собеседником", "Огоньком", "Столицей", "Новой газетой", Story и др. Кроме того, он был ведущим на радиостанциях "Юность", "Коммерсантъ FM", "Сити FM", "Эхо Москвы", участвовал в телепроектах на телеканалах "Дождь", "Ностальгия", ТВЦ и на "Пятом канале".

Совместно с актером Михаилом Ефремовым Быков издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший".

Сейчас преподает литературу в московских школах.

Быков с 1991 года является членом Союза писателей России. Он выпустил десятки книг (романов, повестей, стихов, пьес, биографий и сказок). Лауреат многих литературных премий.

Критикует нынешнее руководство России, был членом координационного совета оппозиции.

Женат третий раз. Нынешняя супруга Быкова переводчица Екатерина Кевхишвили младше его на 30 лет. В октябре 2020 года у них родился сын Шервуд. У Быкова есть двое старших детей – дочь Евгения и сын Андрей, их мать – писательница Ирина Лукьянова.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, Дмитрий Быков, отравление, Владимир Соловьев
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