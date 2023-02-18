Переговоры с Россией, наступление Путина, год войны, Лукашенко в Москве, агент Янукович. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

годовщине полномасштабного вторжения России в Украину;

том, решится ли президент РФ Владимир Путин на очередное наступление;

новой тактике атак на Украину и боевых потерях российской армии;

поездке белорусского диктора Александра Лукашенко в Москву;

том, о чем говорили западные лидеры на Мюнхенской конференции по безопасности;

том, был ли бежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович агентом России и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.