ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Переговоры с Россией, наступление Путина, год войны, Лукашенко в Москве, агент Янукович. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • годовщине полномасштабного вторжения России в Украину;
  • том, решится ли президент РФ Владимир Путин на очередное наступление;
  • новой тактике атак на Украину и боевых потерях российской армии;
  • поездке белорусского диктора Александра Лукашенко в Москву;
  • том, о чем говорили западные лидеры на Мюнхенской конференции по безопасности;
  • том, был ли бежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович агентом России и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Александр Лукашенко, война, Москва, трансляция, война России против Украины, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно
  Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно G
Дмитрий ГОРДОН
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?"
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" G
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Весной мы должны были собраться на 25 лет со дня вручения дипломов. Сидела вчера за своей партой. Наша аудитория без стекол, холодная, засыпанная осколками
Военный дневник харьковчанки Гин: Весной мы должны были собраться на 25 лет со дня вручения дипломов. Сидела вчера за своей партой. Наша аудитория без стекол, холодная, засыпанная осколками
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 