Путин готовит вторжение в Польшу, за что слили Гиркина, ядерное оружие в Беларуси. Интервью Бацман с Осечкиным. Видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Осечкин говорил о:

детской игрушке, которая есть и у Осечкина, и у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: "Он точно воюет на сторона добра";

аресте экс-главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина, последними словами которого было, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин – ничтожество;

том, что Гиркин имеет прямое отношение к российским спецслужбам;

том, какие именно спецслужбы РФ проникали в Украину еще до полномасштабного вторжения;

том, что главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин потребовали от Путина в том числе ареста Гиркина;

том, что началась новая волна вербовки в "Вагнер", цель – проникновение в Польшу;

недавних угрозах Путина в адрес Польши;

том, что источники Gulagu.net подтверждают: в Беларусь привезли ядерное оружие;

том, как Путин будет мстить вагнеровцам, которых считает предателями;

том, чего панически боится Путин;

двойниках Путина и Пригожина;

том, что Пригожин "действительно был поваром Путина, готовил человечину. Буквально";

том, какие секреты скрывает личная охрана Путина в обмен на руководящие посты в государстве;

том, почему сорвалась вторая фаза мятежа Пригожина – захват Москвы;

том, как обращаются с пленными в Украине и в России: "Хочу поблагодарить украинцев за человечность".

Осечкин родился 14 июня 1981 года в городе Куйбышев. Учился на юридическом факультете Самарского университета, но не окончил его из-за сфабрикованного обвинения в убийстве.

Занялся предпринимательской деятельностью, имел несколько автосалонов и пейнтбольный клуб, пока в 2007 году против него не начал проверку департамент экономической безопасности МВД. Отказался платить взятку и в итоге был приговорен к заключению. После освобождения занялся правозащитной деятельностью и присоединился к движению "Русь сидящая". Затем основал собственный общественный проект "Гулагу-нет!" и занялся расследованием фактов коррупции в российской исправительной системе, противодействием пыткам и защитой прав заключенных.

В 2015 году из-за преследования эмигрировал во Францию, продолжает заниматься правозащитной деятельностью и стал одним из основателей ассоциации New Dissidents Foundation.