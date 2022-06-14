Путин в истерике и боится смерти, физическое устранение агента Януковича, окончание войны. Интервью Гордона с Геннадием Гудковым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой программы стала война России против Украины. В беседе с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном Гудков говорил о том, когда президент РФ Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину, почему затаил злобу на Украину и почему война была неизбежной, о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, который, по некоторой информации, был агентом российских спецслужб, об отношениях Путина и Януковича, подготовке в России покушения на Януковича, а также о здоровье Путина, его страхах, возможном применении ядерного оружия, окончании войны и крахе путинского режима.

"Если раненого Путина оставить в его берлоге, он будет делать только одно – производить оружие. И новая война точно будет ядерной", – считает политик.

Гудков родился в 1956 году в Коломне Московской области. Окончил факультет иностранных языков Коломенского государственного педагогического института (специальность – "преподаватель английского языка"), позже – школу контрразведки и Краснознаменный имени Ю.В. Андропова институт КГБ СССР.

С 1982-го по 1993 год работал в органах госбезопасности СССР и России. В 1992 году, еще до увольнения с военной службы, основал свою охранную фирму "Оскордъ", где работали бывшие сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

В 1997–2001 годах Гудков был членом консультативного совета при директоре ФСБ, в который входили руководители частных охранных компаний.

Гудков в 2001–2012 годах был депутатом Госдумы России (сначала от "Народной партии", затем от "Справедливой России"). В 2012 году Гудкова обвинили в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денег за рубежом и лишили депутатского мандата.

Гудков сейчас живет в Болгарии. Он критикует руководство России и участвует в оппозиционных акциях за рубежом. В 2021 против Гудкова возбудили уголовное дело из-за найденных в его московской квартире патронов. Сам политик заявил, что это патроны от его наградного пистолета.

Сын Гудкова Дмитрий Гудков тоже занимается политикой, был депутатом Госдумы РФ.