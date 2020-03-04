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Видео: RadaTVchannel / YouTube

Рада сегодня может отправить в отставку Кабмин. Трансляция

Сегодня Верховная Рада проведет внеочередное заседание, в повестку которого включены шесть вопросов, в том числе вопрос "О Кабинете Министров". Сейчас Рада проводит утреннее заседание, однако обсуждения отставки правительства уже идут – нардепы от различных фракций выступают с критикой действующего правительства. Трансляцию ведет YouTube-канал RadaTVchannel.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Верховная Рада, правительство, отставка, трансляция, заседание, Кабмин
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