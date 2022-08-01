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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Серая мышь" Путин, Абрамович, Зеленский, Ермак, воры из ФСБ и ГРУ, арест Гордона. Интервью Гордона с Невзлиным. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российско-израильским бизнесменом, одним из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонидом Невзлиным.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордон Невзлин говорил о войне России против Украины, о том, чем она закончится и с кем президент РФ Владимир Путин принимал решение о ее начале, о состоянии российской армии, об окружении Путина и о том, кто имеет на него наибольшее влияние, об отношениях Путина и бизнесмена Романа Абрамовича, о состоянии здоровья Путина, о президенте Украины Владимире Зеленском и руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, о российской пропаганде, поставках Украине западного оружия и об уголовном преследовании Гордона в России. 

"Война закончится украинским флагом в Севастопольской бухте", – сказал во время интервью бизнесмен. 

Невзлин родился в 1959 году в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (специальность – "автоматика и вычислительная техника") и Московский институт народного хозяйства (специальность – "менеджмент и маркетинг").

В 19811987 годах Невзлин работал инженером-программистом во внешнеторговом объединении "Зарубежгеология". В 1987 году познакомился с Михаилом Ходорковским, который тогда возглавлял центр научно-технического творчества молодежи в одном из районов Москвы. Такие центры были видом коммерческих предприятий, работавших в СССР в годы перестройки, они создавались при райкомах комсомола. Невзлин стал заместителем директора центра. Этот центр создал один из первых частных банков в России – банк МЕНАТЕП. В 19891991 годах Невзлин был президентом банка, после этого занимал другие высокие должности, в том числе заместителя председателя правления (1993–1996 годы). 

С 1996 года Невзлин занимал должность вице-президента компании ЮКОС (МЕНАТЕП в 1995 году приобрел 78% ее акций), он был одним из совладельцев компании. В 2001–2003 годах бизнесмен был членом Совета Федерации РФ. 

Невзлин уехал из России в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. Сейчас бизнесмен проживает в Израиле, у него есть израильское гражданство. В РФ против Невзлина открыто уголовное дело, ему вменяют уклонение от уплаты налогов, растрату, а также организацию убийств и покушений. В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному сроку. Израиль отказался его экстрадировать. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, Украина, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Невзлин, Роман Абрамович, Андрей Ермак
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