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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сколько денег каждый месяц Украина должна выплачивать каждому гражданину. Интервью Гордона с Шустером и Елизаровым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским телеведущим Савиком Шустером и продюсером, управляющим партнером "Савик Шустер Студии" Павлом Елизаровым.

Как рассказал изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью продолжалось почти два часа.

Главная тема беседы – безусловный базовый доход, на введении которого в Украине настаивают Шустер и Елизаров. Во время интервью они рассказали, что такое этот безусловный базовый доход, может ли Украина позволить себе выплачивать его гражданам и в каком размере, а также как безусловный доход поможет в борьбе с коррупцией и олигархами.

По словам Шустера и Елизарова, они произвели подсчеты и готовы презентовать их украинской власти.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду. В детстве и юношестве профессионально занимался футболом, играл в юношеской сборной Литовской ССР и в нескольких клубах в Канаде. Оставил футбол из-за травмы.

В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Он освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслируется в эфире канала "Украина".

Елизаров родился в 1968 году в Кишиневе (Молдова). Окончил киевский Международный университет финансов (в 1999 году получил диплом специалиста по специальности "маркетинг", в 2009 году – диплом магистра по специальности "финансы"). С конца 1990-х занимается бизнесом. В 2007–2008 годах был заместителем министра транспорта и связи Украины. В 2010 году стал одним из акционеров ООО "Савик Шустер Студия". Сейчас программу "Свобода слова Савика Шустера" производит ООО "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба". Согласно данным Opendatabot, Елизарову в настоящее время принадлежит 59,5% этого ООО, Шустеру – 40%, бизнесвумен Елене Демчук – 0,5%.

Шустер называл Елизарова своим лучшим другом. "Думаю, что без Павла [успех нашего ток-шоу] был бы почти невозможен. Я говорю "почти", потому что все же можно делать плохо. Но то, что мы делаем это хорошо и делаем это регулярно хорошо, – это, конечно, большая заслуга Павла", – сказал Шустер в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в 2020 году. 

Теги: Дмитрий Гордон, Савик Шустер, доходы, прожиточный минимум, Павел Елизаров, безусловный базовый доход
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