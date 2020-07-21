Смерть Лобановского, спасение Шевченко, пьянки, Милевский, Алиев. Интервью Гордона с Сабо. Трансляция

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Сабо родился в 1940 году в Ужгороде в венгерской семье. С детства занимался футболом. На поле был полузащитником.

Окончил Киевский государственный институт физической культуры и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (факультет журналистики).

Профессиональную футбольную карьеру начал в 1958 году – в ужгородском "Спартаке". Славу ему принесла игра в киевском "Динамо", за которое он выступал в 1959–1969 годах. За "Динамо" сыграл 246 матчей и забил 42 гола. После киевского клуба играл в луганской "Заре" и московском "Динамо". В 1965–1972 годах выступал за сборную СССР.

Сабо – четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года.

В 1972 году завершил футбольную карьеру, а в 1977-м начал тренерскую. В разные годы тренировал "Зарю", СКА (Киев), "Днепр" и "Динамо" (Киев). В 1994-м и 1996–1999 годах был главным тренером национальной сборной Украины.