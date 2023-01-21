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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Тайная встреча Зеленского с директором ЦРУ, итоги "Рамштайна", ПВО на крышах в Москве. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил об:

  • актуальной ситуации на фронте;
  • встрече союзников в формате "Рамштайн" и предоставлении вооружения Украине;
  • тайном визите руководителя ЦРУ США Уильяма Бернса в Киев;
  • реакции россиян на появление систем ПВО в центре Москвы;
  • двойниках президента РФ Владимира Путина и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Киев, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, война, Москва, ЦРУ, вооружение, ПВО, война России против Украины, контактная группа Рамштайн, россияне
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