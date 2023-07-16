Тайный договор Байдена и Эрдогана, секретная тюрьма под землей, бункер в Омане, алмазы. Интервью Бацман с Белковским. Видео

Во время интервью Белковский говорил о:
Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.
В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику президента РФ Путина.
В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, покинул Россию.