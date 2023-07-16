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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Тайный договор Байдена и Эрдогана, секретная тюрьма под землей, бункер в Омане, алмазы. Интервью Бацман с Белковским. Видео

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с российским политологом Станиславом Белковским.

Во время интервью Белковский говорил о: 

  • переезде в Оман бункера с золотом и бриллиантами президента страны-агрессора России Владимира Путина;
  • итогах саммита НАТО в Вильнюсе: "Американские военные будут смотреть в бинокль на путинскую квартиру в Питере";
  • том, обиделся ли Кремль на президента Турции Реджепа Эрдогана;
  • тайных договоренностях между президентом США Джо Байденом и Эрдоганом;
  • бунте российских генералов;
  • том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в трусиках выдвинулся в Беларусь: "Пригожин вышел моральным победителем, ему удалось с 5 тыс. бойцов поставить на уши всю Россию";
  • том, где пытают заместителя начальника российского Генерального штаба, экс-командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина;
  • подземных VIP-тюрьмах в РФ и многом другом.

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику президента РФ Путина.

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, покинул Россию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Станислав Белковский, Алеся Бацман, война России против Украины, ЧВК Вагнер
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