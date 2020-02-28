Клуб читателей
ГОРДОН
 
LIVE

Видео: Shuster online / YouTube

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

28 февраля в 21.00 началась программа "Свобода слова Савика Шустера". Среди гостей ток-шоу – врач-педиатр Евгений Комаровский, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Политики и эксперты обсудят, парализует ли коронавирус мировую экономику и экономику Украины и чего ждать от децентрализации страны. Трансляция ведется на канале Shuster online в YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

 

Теги: Украина, экономика, децентрализация, Евгений Комаровский, политика, Тимофей Милованов, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Свобода слова Савика Шустера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Помните ли вы момент, когда русские не обманывали?" Эскалация ситуации в Сирии и вероятность прямого военного столкновения Турции и РФ. Главное
  "Помните ли вы момент, когда русские не обманывали?" Эскалация ситуации в Сирии и вероятность прямого военного столкновения Турции и РФ. Главное G
Наталия ДВАЛИ
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы G
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS