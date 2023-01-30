Украинская армия – одна из лучших в мире, мобилизация в России, 3000 погибших оккупантов в день. Интервью Гордона с военным экспертом Свитаном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Свитан говорил об:

украинской и российской армиях;

темпах мобилизации в России и проблемах с мобилизацией в Украине;

том, готовилась ли Украина к войне и какое оружие нужно Украине;

том, дадут ли Украине истребители и дальнобойные ракеты;

том, могут ли россияне захватить Киев и Харьков;

начавшемся наступлении России и направлении будущего контрнаступления Украины.

"Бесконечный человеческий российский ресурс – проблема для ВСУ. Во всем остальном ВСУ на голову выше россиян", – сказал во время интервью эксперт.

Свитан родился в 1964 году в Макеевке Донецкой области. Был летчиком-инструктором истребительной авиации.

В 2014 году работал советником главы Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не был избран.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину комментирует события на фронте для украинских и иностранных СМИ.