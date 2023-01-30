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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Украинская армия – одна из лучших в мире, мобилизация в России, 3000 погибших оккупантов в день. Интервью Гордона с военным экспертом Свитаном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским военным экспертом, полковником запаса Романом Свитаном.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Свитан говорил об:

  • украинской и российской армиях;
  • темпах мобилизации в России и проблемах с мобилизацией в Украине;
  • том, готовилась ли Украина к войне и какое оружие нужно Украине;
  • том, дадут ли Украине истребители и дальнобойные ракеты;
  • том, могут ли россияне захватить Киев и Харьков;
  • начавшемся наступлении России и направлении будущего контрнаступления Украины.

"Бесконечный человеческий российский ресурс – проблема для ВСУ. Во всем остальном ВСУ на голову выше россиян", – сказал во время интервью эксперт. 

Свитан родился в 1964 году в Макеевке Донецкой области. Был летчиком-инструктором истребительной авиации. 

В 2014 году работал советником главы Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты. 

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не был избран.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину комментирует события на фронте для украинских и иностранных СМИ. 

Теги: Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, мобилизация, армия РФ, ВСУ, наступление, война России против Украины, Роман Свитан
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