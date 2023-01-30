Украинская армия – одна из лучших в мире, мобилизация в России, 3000 погибших оккупантов в день. Интервью Гордона с военным экспертом Свитаном. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Свитан говорил об:
"Бесконечный человеческий российский ресурс – проблема для ВСУ. Во всем остальном ВСУ на голову выше россиян", – сказал во время интервью эксперт.
Свитан родился в 1964 году в Макеевке Донецкой области. Был летчиком-инструктором истребительной авиации.
В 2014 году работал советником главы Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты.
В 2014 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не был избран.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину комментирует события на фронте для украинских и иностранных СМИ.