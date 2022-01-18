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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Умер ли для него Зеленский, покупка Ахметовым, лохи и быдло, слежка. Интервью Гордона с Комаровским. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским врачом-педиатром, телеведущим Евгением Комаровским.

Беседа продолжалась почти полтора часа. Во время интервью Комаровский рассказал, чем новый штамм коронавируса "Омикрон" похож на корь, возможно ли от него защититься и кому нужно делать бустерную дозу прививки, о праздновании дня рождения Савика Шустера в Литве и "вильнюсском заговоре", о причинах разочарования в президенте Украины Владимире Зеленском, его возможном переизбрании на второй срок и условии, при котором согласится пойти в политику, об угрозах смерти и дискредитации, а также ответил на вопрос, финансирует ли его бизнесмен Ринат Ахметов, и прокомментировал информацию о возможном нападении России на Украину.

Предыдущее интервью Гордона с Комаровским вышло в ноябре 2021 года

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Теги: Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Евгений Комаровский, политика, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Омикрон
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