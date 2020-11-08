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Видео: ФК «Динамо» Киев / YouTube

В Киеве играют "Динамо" и "Шахтер". Трансляция

8 ноября в 17.00 на НСК "Олимпийский" в Киеве начался матч украинской футбольной Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Поединок транслирует YouTube-канал киевского клуба. Это первый матч команд в рамках УПЛ (не считая Суперкубка) после прихода в "Динамо" бывшего главного тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Мирча Луческу, Шахтер Донецк, НСК Олимпийский, УПЛ
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