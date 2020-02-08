Клуб читателей
ГОРДОН
 
LIVE

Видео: UA:Перший / YouTube

В Киеве проходит первый полуфинал национального отбора на "Евровидение 2020". Трансляция

8 февраля в 19.00 во Дворце культуры КПИ в Киеве начинается первый полуфинал украинского национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Участниками концерта станут восемь участников: группа [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Kruть, Go-A, Cloudless, Gio и Ассоль. Трансляцию ведут каналы СТБ и "UA:Перший". Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: артист оригинального жанра, композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный продюсер Виталий Дроздов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Теги: Евровидение, музыка, конкурс, Андрей Данилко, трансляция, Тина Кароль, Сергей Притула, Katya Chilly, Jerry Heil, Евровидение 2020, жюри, Cloudless, Виталий Дроздов, Gio, Kruть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Gio: Музыка может звучать по-разному, но она предназначена для объединения, а не для разделения  
Бульвар, КУЛЬТУРА, Новости, Видео
Feeling so Lost. Певец Gio выпустил клип на песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Видео
6 февраля, 2020 17.10  
Khayat: Иногда человеку нужен определенный толчок, чтобы увидеть, что жизнь состоит не только из рутинного бытия, стресса и навязанных стандартов социума. Call For Love и является тем самым толчком!  
Новости, КУЛЬТУРА, Видео
Call For Love. Khayat выпустил песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио
6 февраля, 2020 11.00  
Kruть выступит в первом полуфинале  
Новости, КУЛЬТУРА, Видео
"99". Участница нацотбора на "Евровидение 2020" Kruть презентовала клип на конкурсную песню. Видео
5 февраля, 2020 16.19  
Группа MoonZoo выступят во втором полуфинале, 15 февраля  
Новости, КУЛЬТУРА, Видео
Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
4 февраля, 2020 17.18  
Cloudless: Видеоряд к песне полон аллегорий на хрупкий и безостановочный современный мир  
Бульвар, КУЛЬТУРА, Новости, Видео
Drown Me Down. Вышел клип участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Видео
4 февраля, 2020 14.41  
Jerry Heil: Мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов. Мы стильные, мы открытые, мы толерантные и мы таки движемся в ногу со временем!  
Новости, КУЛЬТУРА, Видео
Vegan. Вышла полная версия песни Jerry Heil для нацотбора на "Евровидение 2020". Видео
3 февраля, 2020 10.24  
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает? G
Светлана СИВОВНА
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг G
Борис ГАВРИЛЕЦ
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно G
Анна ШЕСТАК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS