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Видео 5 канал / YouTube

В Одессе суд объявляет приговор Стерненко и Демчуку, возле суда собираются люди. Трансляция

23 февраля в Приморском райсуде Одессы проходит заседание, на котором намерены объявить приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата райсовета Сергея Щербича. Возле здания суда собираются люди, которые поддерживают активистов. Прямую трансляцию ведет YouTube-канал "5 канала". Прокуратура ходатайствует о восьми годах лишения свободы. Приговор собирались огласить 19 февраля, но заседание суда перенесли на 23 февраля.

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Теги: Одесса, приговор, трансляция, активист, Сергей Стерненко, суд, заседание
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