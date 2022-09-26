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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Вероятность ядерного удара России, рак Путина, Дагестан, массовые протесты, Гиркин, Кадыров. Интервью Гордона с Соловьем. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским политическим аналитиком, доктором исторических наук, профессором Валерием Соловьем.

Во время интервью Соловей говорил о:

  • войне России против Украины, контрнаступлении украинской армии и потерях российской;
  • решении президента РФ Владимира Путина объявить мобилизацию в стране и о том, к чему оно приведет;
  • протестах в России из-за мобилизации; 
  • отношении российских генералов к войне и о том, как они умоляли Путина ее не начинать;
  • возможности применения Россией ядерного оружия и ответе на это стран Запада;
  • отстранении Путина от власти и возможной ее передаче окружению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева; 
  • желании российских силовиков начать мирные переговоры с Украиной;
  • бывшем главаре боевиков "ДНР" Игоре Гиркине;
  • главе Чечни Рамзане Кадырове; 
  • болезни Путина. 

"Горизонт Путина приближается. Окружение ждет транзита власти клану Патрушева", – сказал во время интервью политолог. 

Соловей родился в 1960 году в Украине – в городе Счастье Луганской области. После школы переехал в Москву, где окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Учился в аспирантуре Института истории СССР Академии наук СССР (сейчас – Институт российской истории РАН). В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005-м – докторскую.

В разные годы работал в Российской академии наук, "Горбачев-Фонде", был колумнистом в газетах и ведущим на телевидении.

11 лет проработал в Московском государственном институте международных отношений, где возглавлял кафедру связей с общественностью. В 2019 году покинул вуз "по политическим причинам". "В частности, меня обвиняли в том, что я веду подрывную деятельность, занимаюсь антигосударственной пропагандой и подрываю политическую стабильность", – сказал Соловей "Русской службе BBC" после увольнения. 

В сентябре 2020 года он объявил о начале политической карьеры

Соловей – автор и соавтор семи книг и более 70 научных статей о российской истории и политике. Последняя книга – "Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху" – вышла в 2016 году. Политолог часто появляется в качестве комментатора в независимых российских СМИ.

Некоторые аналитики обвиняют Соловья в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он эти подозрения отвергает. 

В Украине Соловей внесен в базу сайта "Миротворец" за "манипулирование общественно значимой информацией" и "отрицание российской агрессии". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, ядерное оружие, Рамзан Кадыров, переговоры, мобилизация, Игорь Гиркин, Валерий Соловей, Николай Патрушев, война России против Украины
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