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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Возвращение с того света, раненые дети, потоп из крови, дыра в груди. Интервью Бацман с фронтовым парамедиком Крохой. Видео

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с волонтером и парамедиком Ольгой (Крохой) Башей, которая вывезла с фронта почти тысячу раненых украинских воинов и гражданских.

Во время интервью Башей говорила о:

  • том, как ушла на фронт в 2014 году, оставила работу юристом и стала парамедиком;
  • том, почему Бахмут стал для нее знаковым местом;
  • бойцах, которых не смогла спасти, и том, что вывезла с линии фронта около тысячи раненых, большинство из которых выжили;
  • том, чем отличается война 2014 года от войны 2022-го: "Это две разные войны. Тогда они воевали с нашими Вооруженным силами, а сейчас – с гражданским населением. Это геноцид";
  • том, как изменился характер ранений с 2014 года;
  • том, что увидела в Ирпене, Буче и Гостомеле: "Везде были ранены дети. Первая девочка, которая попала ко мне в машину, – у нее была вырвана задняя часть, спина, ягодицы. Остановили кровотечение, она выжила";
  • том, почему нельзя простить россиянам агрессию против Украины: "Как мне говорят побратимы, надо чтобы они кашляли перьями";
  • том, как общается с военными и почему не разрешает себе плакать;
  • том, как иностранные парамедики отзываются об украинских коллегах и бойцах: "Рассказывают: "Никакая война с вашей не сравнится. И ни один мотивированный боец не сравнится с вашим".

Ольга Башей до войны работала помощником нотариуса в Киеве. В 2014 году присоединилась к команде ASAP Rescue, которая занималась медицинской эвакуацией из горячих точек. Вывозила раненых из донецкого аэропорта, Светлодарской дуги, авдеевской промзоны, Дебальцево и других мест Донецкой области. После 24 февраля 2022 года спасала раненых гражданских из городов Киевской области – Бучи, Ирпеня, Гостомеля. 

Была советником у двух министров обороны Украины Юрия Гусева и Степана Полторака по медицинским вопросам и вопросам эвакуации. 

Теги: Россия, Украина, война, военные, геноцид, раненые, Алеся Бацман, война России против Украины, Бахмут, интервью, Ольга Башей
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