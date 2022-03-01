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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Застрелится ли Путин, конец российской экономики. Интервью Гордона с российским миллиардером, бывшим ближайшим другом Путина Пугачевым. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с бывшим российским банкиром, бывшим другом президента РФ Владимира Путина Сергеем Пугачевым.

Как рассказал изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали по видеосвязи сегодня, оно продолжалось около 40 минут.

В ходе интервью Пугачев говорил о войне, которую ведет против Украины Россия, о влиянии антироссийских санкций на экономику РФ, готовности окружения президента РФ Владимира Путина развязать ядерную войну и о том, как закончится его президентство.

"Сегодня Путин стоит очень мало. Это понимает все его окружение.[...] Если месяц назад люди боялись сказать плохое слово в его адрес по телефону, то сегодня это просто... то, что говорят на площадях Украины. Это ближайший круг Путина. [Победит ли Украина?] Я в этом уверен. Я вижу, что происходит в Украине и вижу мотивацию защиты родной земли", – сказал Пугачев.

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, в том числе Университет методологии знания в Москве. По образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.

В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х бизнесмен жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, война России против Украины, Сергей Пугачев
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