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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Зеленский, тюрьма и лагерь, Израиль боится Путина, "опять евреи виноваты". Интервью Гордона с Губерманом. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским и израильским поэтом, писателем-сатириком Игорем Губерманом.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Губерман говорил о развязанной Россией против Украины войне, о том, почему, по его мнению, президент РФ Владимир Путин решил ее начать, о его "бздительности" и отсутствии таланта, о том, почему Израиль боится Путина и не помогает Украине, о восхищении президентом Украины Владимиром Зеленским и о своих гариках.

"Сотни миллионов желают гибели Путину, Бог бы мог это услышать", – сказал во время интервью поэт.

Губерман родился в 1936 году в Харькове. После школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, получил диплом инженера-электрика. Несколько лет работал по специальности, параллельно занимаясь литературой.

После института познакомился с Александром Гинзбургом, который издавал один из первых самиздатовских журналов "Синтаксис", начал в нем печататься.

В 1979 году Губермана арестовали по сфальсифицированному делу о покупке краденых икон, его приговорили к пяти годам лишения свободы и сослали в Сибирь. В 1987 году эмигрировал в Израиль.

Получил широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, которые он называет гариками.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Игорь Губерман, Владимир Зеленский, война России против Украины
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