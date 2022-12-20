Зеленский в Бахмуте, Путин в Беларуси, Залужный, побег из Крыма, Соловьев. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время стрима Бацман и Гордон планируют обсудить:
- приезд президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут Донецкой области, где идут самые интенсивные бои;
- первый за три года визит президента России Владимира Путина в Беларусь;
- удары ВСУ по территории России;
- конфликты вокруг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;
- перепалку российского пропагандиста Владимира Соловьева и бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.
Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.