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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Зеленский в Бахмуте, Путин в Беларуси, Залужный, побег из Крыма, Соловьев. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман и основателя издания Дмитрия Гордона.

Во время стрима Бацман и Гордон планируют обсудить:

  • приезд президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут Донецкой области, где идут самые интенсивные бои; 
  • первый за три года визит президента России Владимира Путина в Беларусь;
  • удары ВСУ по территории России;
  • конфликты вокруг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;
  • перепалку российского пропагандиста Владимира Соловьева и бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, Игорь Гиркин, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Валерий Залужный
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