Зеленский в Бахмуте, Путин в Беларуси, Залужный, побег из Крыма, Соловьев. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон планируют обсудить:

приезд президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут Донецкой области, где идут самые интенсивные бои;

первый за три года визит президента России Владимира Путина в Беларусь;

удары ВСУ по территории России;

конфликты вокруг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;

перепалку российского пропагандиста Владимира Соловьева и бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.