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Видео: Телеканал Рада / YouTube

Зеленский выступает перед Европарламентом. Трансляция

 
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Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта выступает перед Европарламентом. Трансляцию ведет канал "Рада".

Теги: Россия, Украина, Европарламент, война, Владимир Зеленский, война России против Украины
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