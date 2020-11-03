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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Жизнь в кошаре среди овец и навоза, покушения, бандиты, первый миллион и миллиард. Интервью Гордона с Сейсембаевым. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с казахстанским бизнесменом Маргуланом Сейсембаевым. Как сообщил журналист Дмитрий Гордон, интервью продолжалось почти полтора часа. Во время беседы Сейсембаев говорил о своем детстве и бизнесе, о знакомстве с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и своем отношении к нему сейчас, о первом заработанном миллионе и миллиарде, о своем состоянии, уголовном преследовании и покушениях.

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Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение).

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.

Теги: Дмитрий Гордон, Казахстан, бизнес, Нурсултан Назарбаев, Маргулан Сейсембаев
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