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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Журналист Гордон представляет документальный фильм "Как развалили Советский Союз. Правда, которой не знал никто". Трансляция

 
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25 декабря на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона транслируется документальное расследование "Как развалили Советский Союз. Правда, которой не знал никто". В фильме, в частности, размещены интервью с участниками политических событий, приведших к распаду СССР в начале 1990-х годов.

Советский Союз распался в декабре 1991 года.

8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Теги: Дмитрий Гордон, СССР, фильм, трансляция, журналисты, документы
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