"Я на коленях перед тобой до конца своих дней". Дочь Успенской попросила прощения у матери за скандальное интервью

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что они с матерью переживают сложный период.

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина разместила в Instagram фото с телеведущим Андреем Малаховым и частным детективом.

"Дорогая мама, прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались. Но благо у тебя есть такие люди, как [тот человек], который вернул меня домой, и Андрюша Малахов, который помог восстановить гармонию в нашей семье – не ради денег и славы, а во имя чистоты и справедливости.

Дочь Успенской в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.