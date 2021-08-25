GlobalMoney повторно призвала СМИ и лидеров общественного мнения не поддаваться на манипуляции конкурентов и не распространять непроверенную информацию

"Текущая и манипулятивная информация распространяется не только в интернет-изданиях, но и в Telegram-каналах и социальных сетях. В то же время большинство так называемых аналитических статей и сообщений базируются на домыслах, откровенных выдумках и искажении фактов. Вместе с тем, официальные инстанции Украины, которые, в частности, уполномочены оценивать работу платежной системы GlobalMoney, не имеют претензий к ее деятельности и руководству. Это подтверждают результаты многих проверок хозяйственной деятельности компании, проводимых в соответствии с действующим законодательством Украины", – подчеркнули в пресс-службе.

В компании отметили, что компания уже сталкивалась с проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны "Айбокс Банка".

"Тогда в дело вмешался Антимонопольный комитет и после проверки вынес решение о наложении штрафа на "Айбокс Банк" за клевету. В то же время создается впечатление, что сейчас, чтобы избежать наказания, наши конкуренты привлекли для дискредитации GlobalMoney профессиональных "черных" PR-щиков, распространяющих откровенные фейки, вводя в заблуждение не только пользователей сети интернет, а и лидеров общественного мнения. В связи с этим мы обращаемся к представителям СМИ, общественным организациям и лидерам общественного мнения с просьбой не распространять безосновательные обвинения относительно компании GlobalMoney, тщательно проверять информацию и обращаться за комментариями к сотрудникам нашей компании, как это предусмотрено стандартами журналистской этики", – сообщили в GlobalMoney.

В заявлении компания подчеркнула, что действует в рамках законодательства Украины и не сотрудничает с физическими и юридическими лицами Российской Федерации, как это утверждается в распространяемых в СМИ сообщениях.