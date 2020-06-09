ГП "Антонов" обвинил "Укроборонпром" в попытках остановить деятельность предприятия

Госпредприятие "Антонов", с 2015 года входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", обвинило руководство концерна в попытках остановить деятельность предприятия. Об этом говорится в заявлении трудового коллектива "Антонова", опубликованном 9 июня на странице предприятия в Facebook.
"С тех пор, как по решению правительства ГП "Антонов" вошло в состав "Укроборонпрома", предприятие находится под постоянным давлением и испытывает масштабное вмешательство в свою хозяйственную деятельность. За пять лет работы в составе концерна "Антонов" не получил от управляющей структуры никакой поддержки. Зато каждый шаг подлежал проверке и контролю, что приводило к торможению производственного процесса и снижению эффективности работы. Сегодня ситуация обостряется", – сказано в заявлении.
На предприятии считают, что "Укроборонпром" принимает меры, направленные на прекращение деятельности "Антонова".
"Среди таких методов – попытка быстро корпоратизировать предприятие без учета существующих рисков. ... Мы неоднократно обращались в государственные органы и предостерегали их от деструктивных действий в угоду западным инвесторам. Примеров такой трансформации только в Киеве – множество: заводы "Красный экскаватор", станкостроительный, "Электронмаш", "Большевик" и многие другие. На территории многих ликвидированных заводов проводится коммерческая застройка. Площади "Антонова" не дают покоя новоявленным реформаторам", – утверждают на предприятии.
В обращении, адресованном президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову, трудовой коллектив требует срочно вывести "Антонов" из-под управления "Укроборонпрома", оставить Александра Донца на должности президента предприятия, принять программу развития авиастроительной отрасли до 2030 года, создать профильное министерство и назначить вице-премьера, которые будут координировать работу аэрокосмической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.
Александр Донец возглавляет "Антонов" с 2018 года. Сегодня стало известно, что гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс решил уволить главу предприятия на основании результатов проверки, которая проводилась в апреле – мае.
"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", – сообщили в "Укроборонпроме".