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Какой коньяк бьет рекорды по количеству повторных покупок?

73% опрошенных покупают коньяк "Довбуш Карпатський" повторно.

Линейка коньяков "Довбуш Карпатський" включает два наименования: трех и пяти лет выдержки
Линейка коньяков "Довбуш Карпатський" включает два наименования: трех и пяти лет выдержки
Фото: dovbush.com.ua

Осенью прошлого года на полках украинских магазинов появился новый коньяк "Довбуш Карпатський". Разработчики, затаив дыхание, ждали результатов первых продаж и отзывов потребителей. И вот спустя два месяца независимое исследование компании "Инмарк" смогло дать долгожданный ответ на вопрос: зажег ли "Довбуш" огонь в душах украинцев? 73% опрошенных покупают "Довбуш" повторно.

Анатолий Грищенко, покупатель коньяка "Довбуш Карпатський": "Я всегда стараюсь пробовать новинки, иногда можно наткнуться на что-то очень интересное, так и с этим "Довбушем" вышло. Сразу привлекла сама бутылка, ну и название – сразу понятно, что коньяк наш, украинский, ну и взял попробовать. Описать? Как по мне, за него не будет стыдно в достойной компании и он подходит для большинства ситуаций и поводов. У него очень приятный аромат, богатый вкус, ну и легко пьется. Он мягкий и легкий сам по себе. А еще цена приятная, сложно найти достойный коньяк по приемлемой цене. Поэтому и беру его уже не первый раз".

Подобные отзывы должны особо греть душу создателям продукта, ведь задумка производителей не ограничивалась задачей снабдить продукт украинской айдентикой. "Довбуш Карпатський" должен был и стал истинно украинским коньяком, созданным украинцами для украинцев, которым можно гордиться, тем более в пользу этого факта свидетельствуют впечатляющие цифры исследования.

Константин Корж, руководитель проекта, социолог компании "Инмарк": "Мы опросили 1012 потребителей по всей Украине, респондентами стали люди, которые выбирали "Довбуш Карпатський" у полки в магазине. Так как продукт новый, мы в первую очередь хотели узнать, откуда о нем узнали и что повлияло на то, что покупатель выбрал этот коньяк. Результаты были весьма впечатляющими, ведь 73% опрошенных сказали, что уже покупали "Довбуш" и пришли за повторной покупкой. А это выводит на первый план качество и вкус самого продукта, а не только маркетинговый антураж. Должен признать, хотя мы проводим подобные исследования не первый год, подобный результат доказывает, что продукт, как и обещает слоган, зажег огонь в душах потребителей".

Будем надеяться, этот огонь продолжит гореть и впредь, ведь производители действительно постарались выделить свой продукт, наделив его массой особенностей и уникальных преимуществ.

Алексей Козаченко, главный технолог ТМ "Довбуш Карпатський": "Коньяк "Довбуш" создан по особой рецептуре карпатских специалистов, а в его производстве использованы лучшие спирты исключительно украинского винограда. Кроме этого, выдерживается "Довбуш" в бочках, произведенных украинскими бондарями из могучего карпатского дуба по специальной технологии".

Учитывая, что продукт "зашел" потребителю и спрос продолжает расти, производитель обещает пополнить коллекцию еще одной позицией. Всех тайн пока не раскрывают, но обещают удивить и порадовать еще больше. Напомним, что пока линейка коньяков "Довбуш Карпатський" включает два наименования: трех и пяти лет выдержки. И если вы еще не успели продегустировать новинку – сейчас самое время.

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