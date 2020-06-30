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Международная сеть кафе Starbucks в июле откроет первые заведения в Киеве

Международная сеть кафе Starbucks 20 июля намерена открыть три первых заведения в Киеве.

Об этом говорится в сообщении представительства Starbucks Corporation в Украине, которое поступило в распоряжение редакции "ГОРДОН". В течение шести месяцев компания также собирается открыть кафе в других украинских городах-миллионниках. Стоимость кофе в украинских кафе составит от 45 грн за эспрессо до 70 грн за латте.

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