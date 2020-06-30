Международная сеть кафе Starbucks в июле откроет первые заведения в Киеве

Об этом говорится в сообщении представительства Starbucks Corporation в Украине, которое поступило в распоряжение редакции "ГОРДОН".
В течение шести месяцев компания также собирается открыть кафе в других украинских городах-миллионниках.
Стоимость кофе в украинских кафе составит от 45 грн за эспрессо до 70 грн за латте.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".