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ОГХК могла поставлять руду российской компании, которую возглавляет попавший под санкции СНБО Чемезов – СМИ

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ОГХК один из крупнейших в мире производителей титанового сырья
ОГХК – один из крупнейших в мире производителей титанового сырья
Фото: privatization.gov.ua

Объединенная горно-химическая компания, возможно, причастна к поставкам титановой продукции в Россию.

Об этом, ссылаясь на грузовые таможенные декларации и накладные, написало агентство "Українські новини"

По данным агентства, ОГХК поставляла продукцию компании "ВСМПО-Ависма", которая входит в корпорацию "Ростех". Председатель совета директоров "ВСМПО-Ависма" – глава "Ростеха" Сергей Чемезов, его заместитель – российский миллиардер Михаил Шелков. Оба находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины с июня 2021 года. 

ОГХК в 2020–2021 годах отгружала ильменитовый концентрат, титановую руду и концентрат "ВСМПО-Ависма", пишет агентство.

В общей сложности речь идет о более 800 тоннах ильменитового концентрата и около 349 тоннах титановой руды и концентрата, говорится в материале. 

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

Контекст:

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

В Фонде государственного имущества назвали АО "ОГХК" одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Условия приватизации ОГКХ, включая минимальную стартовую цену, правительство утвердило 16 июня. По данным СМИ, ее стоимость при приватизации может составить почти 10 млрд грн

Теги: Россия, санкции, СНБО, приватизация, Сергей Чемезов, Объединенная горно-химическая компания, Михаил Шелков
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