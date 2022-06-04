"Прекращение работы в Украине – это санкции против нашей экономики". Шмыгаль обратился к международным компаниям

Шмыгаль – международным компаниям: Возобновляйте свою работу уже сейчас. Правительство будет максимально помогать вам Фото: kmu.gov.ua

Расшифровку речи опубликовала пресс-служба Кабмина.

"Хочу обратиться ко всем международным компаниям, работавшим в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально помогать вам. Прекращение работы в Украине – это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы", – сказал он.

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