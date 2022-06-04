"Прекращение работы в Украине – это санкции против нашей экономики". Шмыгаль обратился к международным компаниям

Расшифровку речи опубликовала пресс-служба Кабмина.
"Хочу обратиться ко всем международным компаниям, работавшим в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально помогать вам. Прекращение работы в Украине – это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сервис "Опендатабот" в конце апреля проводил опрос среди подписчиков своего Telegram-канала. Согласно этим данным, работу возобновили 44% украинского бизнеса.
В Европейской бизнес-ассоциации сообщали 2 июня, что 47% компаний-членов ЕБА уже работают в полном объеме (месяц назад таких было 28%), остальные работают с определенными ограничениями или частично.